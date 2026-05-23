Sind Wald-Jugendspiele schöner als Schule? Für die Drittklässler keine Frage. Die Kinder der Grundschulen aus Bad Kreuznach und Umgebung waren begeistert.
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340 Schüler aus 17 Klassen der dritten Schuljahre aus der Stadt und den umliegenden Verbandsgemeinden erkundeten im Rahmen der diesjährigen Wald-Jugendspiele Rheinland-Pfalz das Waldgebiet auf dem Kuhberg. Am Ende des Tages war so mancher junge Waldentdecker zwar müde, aber es gab nur eine Meinung, nämlich, dass die Wald-Jugendspiele schöner sind, als die Schulbank zu drücken.