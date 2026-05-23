Aktion rund um Bad Kreuznach Wald-Jugendspiele sind schöner als Unterricht Josef Nürnberg 23.05.2026, 12:00 Uhr

i Geschicklichkeit war beim Baumscheibenlauf angesagt, was die 3b der Schule "Am Honigberg" Winzenheim bestens umsetzte. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Sind Wald-Jugendspiele schöner als Schule? Für die Drittklässler keine Frage. Die Kinder der Grundschulen aus Bad Kreuznach und Umgebung waren begeistert.

340 Schüler aus 17 Klassen der dritten Schuljahre aus der Stadt und den umliegenden Verbandsgemeinden erkundeten im Rahmen der diesjährigen Wald-Jugendspiele Rheinland-Pfalz das Waldgebiet auf dem Kuhberg. Am Ende des Tages war so mancher junge Waldentdecker zwar müde, aber es gab nur eine Meinung, nämlich, dass die Wald-Jugendspiele schöner sind, als die Schulbank zu drücken.







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