Kandidaten für den Bundestag Wahlkreis Kreuznach: Das Duell wiederholt sich 20.11.2024, 09:00 Uhr

i Julia Klöckner mit Kreisvorsitzendem Helmut Martin und Hundedame Ella. Julia Klöckner

Julia Klöckner (CDU) sowie Joe Weingarten (SPD) wurden am Montagabend von Kreisverbänden ihrer Parteien als Direkt-Kandidaten für die Bundestagswahl 2025 bestätigt. Die offiziellen Nominierungen folgen aber noch.

Ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk gab es von den christdemokratischen Delegierten am Montagabend in Feilbingert für Julia Klöckner: Die Guldentalerin, die am 16. Dezember 52 Jahre alt wird, wurde einstimmig als Herausforderin von Joe Weingarten (SPD) gewählt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen