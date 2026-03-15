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Wahlkampf: Dobrindts Klartext in Bad Kreuznach
Während (von links) Helmut Martin, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und Katharina Gr
Während (von links) Helmut Martin, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und Katharina Gräff über die Treppe ins Haus des Gastes gelangten, warteten die Zuhörer schon im Logensaal auf das Quartett.
Josef Nürnberg

Abschiebungen, Grenzkontrollen, Sicherheit – Innenminister Alexander Dobrindt wirbt in Bad Kreuznach für Ordnung und konsequentes Handeln. So lief sein Auftritt gemeinsam mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Helmut Martin und Katharina Gräff.

Lesezeit 2 Minuten
Ein fast staatstragender Auftritt erwartete die Besucher des Wahlkampf-Events der CDU-Landtagskandidaten Helmut Martin und Katharina Gräff. Innenminister Alexander Dobrindt sprach dort über das Thema „Freiheit in Sicherheit“. Die Ankunft zweier Staatskarossen vor dem Haus des Gastes unterstrich die bedeutende politische Szene.

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Oeffentlicher AnzeigerWK 17 – Bad Kreuznach

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