VG-Bürgermeister Nahe-Glan
Wahl 2027: Engelmann überlegt noch, Budschat will nicht
Der Blick aus dem Büro des VG-Bürgermeisters in Bad Sobernheim: Wer bei der Bürgermeisterwahl 2027 antreten und ab Januar 2028 v
Der Blick aus dem Büro des VG-Bürgermeisters in Bad Sobernheim: Wer bei der Bürgermeisterwahl 2027 antreten und ab Januar 2028 von dort die Geschicke der VG Nahe-Glan bestimmen will, ist bis auf eine Ausnahme noch offen.
Silke Jungbluth-Sepp

Bei der Kandidatenfrage für den nächsten VG-Bürgermeister Nahe-Glan ist noch vieles offen. Lediglich der parteilose Philipp Geib hat sich bereits erklärt. SPD-Amtsinhaber Uwe Engelmann (64) überlegt noch. Ron Budschat will nicht für die CDU antreten.

Lesezeit 2 Minuten
Noch steht nicht einmal der Wahltermin fest, aber die Kandidatenfrage wird in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan schon diskutiert. Wer will im kommenden Jahr Verbandsgemeindebürgermeister an Nahe und Glan werden?Als Erster hat sich der Staudernheimer Ortsbürgermeister Philipp Geib erklärt.
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