VG-Bürgermeister Nahe-Glan Wahl 2027: Engelmann überlegt noch, Budschat will nicht Silke Jungbluth-Sepp 01.11.2026, 16:00 Uhr

i Der Blick aus dem Büro des VG-Bürgermeisters in Bad Sobernheim: Wer bei der Bürgermeisterwahl 2027 antreten und ab Januar 2028 von dort die Geschicke der VG Nahe-Glan bestimmen will, ist bis auf eine Ausnahme noch offen. Silke Jungbluth-Sepp

Bei der Kandidatenfrage für den nächsten VG-Bürgermeister Nahe-Glan ist noch vieles offen. Lediglich der parteilose Philipp Geib hat sich bereits erklärt. SPD-Amtsinhaber Uwe Engelmann (64) überlegt noch. Ron Budschat will nicht für die CDU antreten.

Noch steht nicht einmal der Wahltermin fest, aber die Kandidatenfrage wird in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan schon diskutiert. Wer will im kommenden Jahr Verbandsgemeindebürgermeister an Nahe und Glan werden?Als Erster hat sich der Staudernheimer Ortsbürgermeister Philipp Geib erklärt.







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