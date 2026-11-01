Bei der Kandidatenfrage für den nächsten VG-Bürgermeister Nahe-Glan ist noch vieles offen. Lediglich der parteilose Philipp Geib hat sich bereits erklärt. SPD-Amtsinhaber Uwe Engelmann (64) überlegt noch. Ron Budschat will nicht für die CDU antreten.
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Noch steht nicht einmal der Wahltermin fest, aber die Kandidatenfrage wird in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan schon diskutiert. Wer will im kommenden Jahr Verbandsgemeindebürgermeister an Nahe und Glan werden?Als Erster hat sich der Staudernheimer Ortsbürgermeister Philipp Geib erklärt.