Im Dorfladen Becherbach Waffeln und Glühwein bringen die Menschen zusammen Sebastian Schmitt 06.01.2026, 21:00 Uhr

i So einen Besucherandrang wie am Samstag – als Landrätin und Bürgermeister gemeinsam Waffeln backten – wünschen sich die Verantwortlichen des Dorfladens eigentlich jedes Mal. Sebastian Schmitt

Becherbach zeigt, wie Dorfleben funktioniert: Glühwein, Waffeln und ein Laden, der mehr ist als nur ein Geschäft. Warum dieser Ort für Begegnung und Zusammenhalt steht – und warum er trotzdem ums Überleben kämpft.

Am Samstag lud der Dorfladen Becherbach zur fast schon traditionellen Waffel- und Glühweinaktion in die Räume des Dorfladens ein. Vorsitzender Frank Schätzel begrüßte rund 60 Besucherinnen und Besucher und zeigte sich erfreut über die große Resonanz. Neben Landrätin Bettina Dickes und dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirner-Land, Thomas Jung, konnte auch die politische Vertreterin Katharina Gräff willkommen geheißen werden.







