Speidel eröffnet Outlet Wäschehersteller zieht in die Kreuznacher Innenstadt Lena Reuther 05.02.2026, 12:01 Uhr

i In der Mannheimer Straße laufen derzeit die Renovierungsarbeiten für den Wäschehersteller Speidel, der hier am 19. Februar ein Outlet eröffnen wird. Lena Reuther

Der Leerstand in der Mannheimer Straße 135 hat bald ein Ende: Am 19. Februar zieht der Wäschehersteller Speidel mit einem Outletgeschäft in die Räumlichkeiten ein.

In der Mannheimer Straße 135 zieht neues Leben ein: Im ehemaligen Weltbildladen eröffnet am 19. Februar ein Outletgeschäft des Wäscheherstellers Speidel mit Sitz in Bodelshausen (Landkreis Tübingen). Derzeit laufen noch die Renovierungsarbeiten.Bereits Mitte vergangenen Jahres habe sich das Unternehmen, das die Räumlichkeiten nun gemietet hat, die Fläche angeschaut und für geeignet befunden, wie Speidel auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt.







