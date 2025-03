Das Landeskrankenhaus sucht einen neuen Betreiber für das Gesundheitszentrum Glantal in Meisenheim. Das geht aus einer Pressemeldung hervor, die am Dienstagmittag versendet wurde. „Langfristige Standortsicherung fürs Gesundheitszentrum Glantal“, ist das Statement überschrieben, trotz eleganter Formulierungen und Beteuerungen, dass auch, wenn kein neuer Träger gefunden werde, das Gesundheitszentrum auf keinen Fall geschlossen werde („Wenn sich kein geeigneter Träger findet, werden wir das Gesundheitszentrum Glantal weiter betreiben. Eine Schließung des Standortes ist ausgeschlossen“, lässt sich Geschäftsführer Alexander Wilhelm zitieren), sorgt die Pressemeldung für Bauchgrimmen und Rätselraten in der Region.

Durch ein Interessenbekundungsverfahren will man für das Krankenhaus, das neben einer neurologischen Abteilung mit seinen Abteilungen für Chirurgie, Innere Medizin, Anästhesie sowie Intensiv- und Notfallmedizin grundversorgenden Charakter hat, die angeschlossene Pflegeschule und die MVZ-Sitze (ambulante Chirurgie) neue Träger finden. Oder wie es das Landeskrankenhaus formuliert: Trägergesellschaften sollen die Chancen erhalten, diese Angebote in ihr Portfolio aufzunehmen, „um diese, vor dem Hintergrund der künftigen Ausrichtung der Krankenhausbranche möglicherweise besser als das Landeskrankenhaus es könnte, fortzuentwickeln“, heißt es in der Pressemeldung.

Gesundheitszentrum Glantal passt nicht ins eigene Portfolio

„Es ist gut, dass es dem Landeskrankenhaus gelungen ist, den Standort so weiterzuentwickeln, dass er sich diesem Wettbewerb stellen kann. Der Standort ist eine Stütze der Versorgung in seiner Region und das Land wird die Zukunftsfähigkeit des Gesundheitszentrums Glantal weiterhin eng begleiten, unabhängig davon, wie das Interessenbekundungsverfahren ausgeht. Hier zeigt sich, dass die Kombination von breit aufgestellter Grundversorgung und Spezialkompetenz im ländlichen Raum funktionieren kann“, sagt Nicole Steingaß, Vorsitzende des Aufsichtsrates des Landeskrankenhauses und Staatssekretärin im Ministerium für Gesundheit und Wissenschaft. Offensichtlich scheint diese Weiterentwicklung aber nicht so gelungen zu sein, dass man diese auch gern selbst weiterführen würde.

Die Gründe dafür, dass das Landeskrankenhaus das Gesundheitszentrum ins Schaufenster stellt und auf Brautschau geht, liegen auf der Hand. Der Standort in Meisenheim lohnt sich nicht mehr für das Landeskrankenhaus. Zudem stellt es mit seinem breiten Angebot ein Solitär im Verbund des Landeskrankenhauses dar. Dessen eigentliche Kernkompetenzen liegen hauptsächlich in der psychiatrischen, psychotherapeutischen, psychosomatischen und neurologischen Behandlung. Geschäftsführer Alexander Wilhelm fasst das wie folgt in Worte: „Das Gesundheitszentrum Glantal ist mit seiner Abteilungsstruktur quasi ein solitäres Haus innerhalb des Landeskrankenhauses. Diese Alleinstellung erfordert ein außergewöhnlich hohes Maß an Spezialisierung und fachlicher Expertise, auch in den administrativen Bereichen des Landeskrankenhauses, was mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Sie bringt auch Schwierigkeiten mit sich, die Ausfälle von Fachpersonal zu kompensieren, denn es gibt keine Parallelstrukturen in den anderen Häusern. Das ist nicht nachhaltig.“

Dazu kommen die Veränderungen, die das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) mit sich bringt. Der Bundesgesetzgeber verfolge im Wesentlichen das Ziel der Konzentration von Leistungen in spezialisierten Kliniken und die dadurch gesteigerte Behandlungsqualität. Insbesondere durch die festgelegten Mindestvoraussetzungen für die Struktur- und Prozessqualität sollten erhebliche Potenziale zur Verbesserung der Qualität der Behandlungsergebnisse erreicht werden. Dieser Nutzen könne nur entstehen, wenn Leistungen – wo immer möglich – in größeren Einheiten erbracht werden. Das medizinische Grundkonzept des Krankenhauses in Meisenheim, eine große Breite von Behandlungsangeboten auch bei vergleichsweise geringer Fallzahl anzubieten, laufe der Zielsetzung des Gesetzes entgegen, schreibt man. Für einen möglichen größeren Träger mit mehreren klassischen Krankenhäusern, könnte sich das hingegen mehr lohnen. Es ist sicherlich keine besondere Denkleistung notwendig, um dabei sofort an Stiftung Kreuznacher Diakonie zu denken.

Und was passiert, wenn sich kein anderer Betreiber findet? Sollte das Interessenbekundungsverfahren nicht wie gewünscht zum Erfolg führen, versichert Alexander Wilhelm: „Wenn sich kein geeigneter Träger findet, werden wir das Gesundheitszentrum Glantal weiter betreiben. Eine Schließung des Standortes ist ausgeschlossen. Das Meisenheimer Krankenhaus soll zukunftssicher aufgestellt werden, damit die Patientenversorgung fortbestehen kann.“