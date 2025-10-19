Kritik an Landrätin Dickes Wackelnder Jugendtreff: Kirche in Kirn ist stocksauer 19.10.2025, 10:00 Uhr

i Der Kirner Jugendtreff in der Bürgermeister-Rau-Straße macht an seinen Fenstern darauf aufmerksam, dass die Finanzierung sehr eng wird... Robert Neuber

Michael Heck als Vorsitzender des Presbyteriums geht hart mit Landrätin Bettina Dickes ins Gericht. Man fühle sich durch einige Formulierungen zur Finanzierung „beleidigt“, es werde mit „unverschämten Behauptungen“ gegen den Treff argumentiert.

Michael Heck und Bettina Dickes werden wohl keine dicken Freunde mehr. Der Presbyteriumsvorsitzende der Evangelischen Kirchengemeinde Kirn kommentiert die Ausführungen der Landrätin zur Finanzierung des offenen Jugendtreffs als „unverschämt“, „unglaublich und unwürdig“, zudem sei es gegenüber der Kirche eine „Beleidigung“, von nicht regelkonformer Finanzierung zu sprechen.







