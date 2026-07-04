Amtsgericht Bad Kreuznach
Wachstumshormone auf Rezept: Mann legte Fälschungen vor
In mehreren Apotheken in Bad Kreuznach und Umgebung legte Ende August 2024 ein 23-Jähriger, der jetzt verurteilt wurde, gefälsch
In mehreren Apotheken in Bad Kreuznach und Umgebung legte Ende August 2024 ein 23-Jähriger, der jetzt verurteilt wurde, gefälschte Rezepte für ein Wachstumshormon vor.
Christine Jäckel

Ein Rezept auf Wachstumshormone legte ein 23-Jähriger aus Solingen in zwölf Apotheken in Bad Kreuznach und im Umland vor. Allerdings waren die Rezepte gefälscht. Das Amtsgericht verurteilte den Mann jetzt zu drei Jahren Gefängnis.

Lesezeit 2 Minuten
Gefälschte Rezepte für ein teures Medikament legte ein 23-Jähriger aus Solingen im August 2024 in zwölf Apotheken in Bad Kreuznach und dem Umland vor. In fünf Fällen erkannten die Apotheker die Fälschung und gaben das Arzneimittel, ein Wachstumshormon, nicht heraus.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerJustiz

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