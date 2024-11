24-Jähriger soll die Schwäche einer jungen Frau ausgenutzt haben, um sie zu vergewaltigen - der Angeklagte streitet das ab Vorwurf der Vergewaltigung in Bad Kreuznach: Kam es nach Clubbesuch zum Übergriff? 21.10.2024, 15:00 Uhr

i Vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach muss sich ein 24-Jähriger aus Bad Kreuznach verantworten, dem vorgeworfen wird, eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Christine Jäckel

Er soll eine ehemalige Klassenkameradin in einem Club in Bad Kreuznach mit harten Spirituosen betrunken gemacht und im Verlauf der Nacht in seiner Wohnung vergewaltigt haben. Diesen Vorwurf bestreitet ein 24-jähriger Angeklagter aus Bad Kreuznach, dessen Verfahren am Mittwoch vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach begann.

Die 2002 geborene junge Frau hielt sich am 3. Oktober 2021 mit Freundinnen in dem Lokal am Europaplatz auf. Der 24-jährige ägyptische Staatsbürger erklärte, dass er die junge Frau gegen ein Uhr nachts mit ihrer Clique an der Bar getroffen hat. Gemeinsam habe man sich eine Flasche Wodka bestellt und davon getrunken.

