Die Anklage wiegt schwer: „Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses“ wird einem Mediziner vorgeworfen, der sich seit Dienstag vor dem Bad Kreuznacher Amtsgericht verantworten muss. Der Assistenzarzt einer örtlichen Klinik hatte an dem Wochenendtag vor zwei Jahren Dienst, als sich eine damals 23-jährige Frau mit Schmerzen an den Beinen in der Notaufnahme vorstellte.

Eine erste Untersuchung der Extremitäten erbrachte kein greifbares Ergebnis. Möglicherweise war auch von Bauchschmerzen die Rede – hier sind sich die Zeugen uneins. Es folgte eine weitere Behandlung, die auch nach den Zeugenaussagen des ersten Prozesstages Fragen aufwirft. Fest steht, dass der Mediziner die Patientin zu einer Ultraschalluntersuchung auf die chirurgische Station begleitete. Was dort geschah, ist bislang nur aus der Schilderung der Frau bekannt, die den Arzt am Tag darauf bei der Polizei anzeigte. Denn der Mediziner sagte nur zu seiner Person aus, nicht aber zu der Sache.

Opfer spricht von mehreren Berührungen

Das vermeintliche Opfer gibt an, von dem Arzt bei der Ultraschalluntersuchung nach den Oberschenkeln im Leisten- und Intimbereich sowohl auf als auch unter der Unterhose mit dem Ultraschallkopf und der Hand berührt worden zu sein. Anschließend habe er angeblich ihre Brust untersuchen wollen und soll dabei ihre Brüste unter dem BH geknetet haben, so der Vorwurf.

So begab sich das Gericht auf eine mühsame Spurensuche mit Aussagen der Anzeigenerstatterin, deren Mutter, zwei Krankenschwestern und einem Polizisten. Zu den Ungereimtheiten des Falles gehört, dass der Arzt seine Patientin im Aufzug nach ihrem Beziehungsstatus und ihrer Telefonnummer fragte – für medizinische Belange, wie sie dachte. In der Nacht allerdings schrieb ihr der Arzt zwei WhatsApp-Nachrichten mit banalen medizinischen Fragen nach dem Befinden. Der Prozess wird am 25. August mit weiteren Zeugen fortgesetzt.