Weihnachtsmarkt in Bad Münster Vorweihnachtliches Staunen an vier Adventswochenenden Josef Nürnberg 24.11.2024, 10:10 Uhr

i Es kommt nur selten vor, aber wenn Frau Holle es schneien lässt, ist das Ambiente unübertroffen. Verkehrsverein Rheingrafenstein

Der Weihnachtsmarkt in Bad Münster am Stein öffnet am 30. November seine Pforten. In seiner Art ist das Ambiente des Bad Münsterer Weihnachtsmarktes im historischen Kurpark wohl einzigartig.

Am Samstag, 30. November, öffnet der Weihnachtsmarkt Bad Münster am Stein seine Pforten. An allen vier Adventswochenenden lädt er zum vorweihnachtlichen Staunen ein. Denn in seiner Art ist das Ambiente des Bad Münsterer Weihnachtsmarktes im historischen Kurpark wohl einzigartig.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen