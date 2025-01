Forst gibt Tipps zum Wolf Vorsicht beim Gassigehen an der Nahe 29.01.2025, 13:45 Uhr

i Der Forst wartet auch gespannt auf die Klärung, ob es an der Nahe tatsächlich einen Wolf gibt. Wer auf ein Tier treffe, könne es durch lautes Rufen verscheuchen. Julian Stratenschulte. dpa

Was tun, wenn im Wald plötzlich ein Wolf vor einem steht? Die Forstverwaltung gibt hierzu Tipps, bestätigt aber auch das Risiko für Hunde. Allerdings gibt es auch beim Forst keine Gewissheit, ob es tatsächlich ein wildes Tier an der Nahe gibt.

Die Forstverwaltung Bad Sobernheim verweist beim Thema Wolf auf das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (KLUWO). Hier stehe noch eine Rückmeldung aus, was den an der Nahe bei Meddersheim/Lauschied vermuteten Wolf betrifft. „Wir sind selber sehr interessiert und gespannt, was die Untersuchungen zu einem möglichen Wolfsvorkommen in der Region ergeben werden und gegebenenfalls bedeuten“, so Forstamtsleiter Rüdiger Scheffer.

