Aktion in der Kita Odenbach Vorschüler schwingen das Kochmesser Roswitha Kexel 13.11.2025, 06:00 Uhr

i Wenn die Sterneküche mit Schnippeln, Kneten, Riechen, Schmecken Einzug in die Kindertagesstätte Odenbach hält, dann ist Koch Mathias Schneider an Bord. Die Vorschulkinder und Kita-Leiterin Roswitha Schmidt helfen fleißig mit. Roswitha Kexel

In der Kita Odenbach durften die Ältesten den Umgang mit Küchenmessern lernen und selbst eine Gemüsesuppe kochen. Dies ist Teil des Programms, mit dem die Vorschulkinder die Umgebung erkunden und fürs Leben lernen.

„Feld, Wald und Wiesen“ : Unter diesem Motto sind die Vorschulkinder der Gemeinde-Kindertagesstätte Odenbach montags mit Einrichtungsleiterin Roswitha Schmidt in Odenbach und Nachbardörfern unterwegs. Sie erkunden ihre Umgebung und lernen quasi spielerisch und nebenbei etwas fürs Leben.







