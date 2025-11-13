Vorschüler schwingen das Kochmesser

In der Kita Odenbach durften die Ältesten den Umgang mit Küchenmessern lernen und selbst eine Gemüsesuppe kochen. Dies ist Teil des Programms, mit dem die Vorschulkinder die Umgebung erkunden und fürs Leben lernen.
Lesezeit 1 Minute
„Feld, Wald und Wiesen“ : Unter diesem Motto sind die Vorschulkinder der Gemeinde-Kindertagesstätte Odenbach montags mit Einrichtungsleiterin Roswitha Schmidt in Odenbach und Nachbardörfern unterwegs. Sie erkunden ihre Umgebung und lernen quasi spielerisch und nebenbei etwas fürs Leben.