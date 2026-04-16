Pkw auf Radweg bei Kirn Vorschlag im Internet: Gedenktafel mit Bestenliste Sebastian Schmitt 16.04.2026, 12:00 Uhr

i Die Bergung des auf dem Naheradweg festgeklemmten Kleinwagens sorgte weit über die Region hinaus für Diskussionen. Sebastian Schmitt

An Ostern hat sich zum dritten Mal ein Auto auf dem sehr schmalen Nahe-Radweg unterhalb des Hachenfelses bei Bärenbach verkeilt. Das sorgt für Diskussionen und Spott

Der spektakuläre Unfall vom Ostersonntag auf dem Naheradweg neben der B41 in Höhe des Hachenfelsens bei Bärenbach beschäftigt die Region noch immer. Eine Seniorin war mit ihrem Kleinwagen trotz Verbotsschildern und immer engerem Weg rund 300 Meter auf dem beliebten Radweg in Richtung Idar-Oberstein eingefahren, ehe sich das Fahrzeug an der berüchtigten Engstelle zwischen Felswand, Leitplanke und Nahe so massiv verkeilte, dass am Ende sogar ein ...







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