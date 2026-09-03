Angriff in Bad Kreuznach Vorfall an AfD-Stand: Tatverdächtiger wird vernommen Lena Reuther 03.09.2026, 12:54 Uhr

i Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten nach dem Vorfall am Kornmarkt an. Nelson Prieß/AfD Kreisverband Bad Kreuznach

In Bad Kreuznach führte eine von oben auf einen AfD-Stand geschüttete Flüssigkeit bei neun Personen zu leichten Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Ermittlungen wegen eines Angriffs auf einen Informationsstand der AfD an der Ecke Mannheimer Straße/Mühlenstraße dauern an. Das bestätigt Rinaldo Roberto, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mainz, auf Nachfrage unserer Zeitung. Bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag wurde offenbar eine Flüssigkeit, bei der es sich mutmaßlich um Desinfektionsmittel handelt, auf den Stand geschüttet und traf einen Schirm.







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