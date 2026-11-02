Stadtrat prüft weiter Vorerst keine Katzenschutzverordnung in Bad Kreuznach Harald Gebhardt 02.11.2026, 14:15 Uhr

i Keine Entscheidung im Rat, aber die Stadtverwaltung prüft weiter den Erlass einer Katzenschutzverordnung in Bad Kreuznach. Harald Gebhardt

Wieder einmal vertagt: Eine Katzenschutzverordnung wird es in Bad Kreuznach vorerst nicht geben. Die Verwaltung soll noch mal prüfen, findet der Stadtrat.

Die Katzenfreunde und Tierschützer müssen weiter warten: Zwar ist der Stadtrat nicht der Beschlussvorlage der Verwaltung unter Federführung des Ordnungsamts gefolgt, der vorsah, „aktuell keine Katzenschutzverordnung auf den Weg zu bringen“. Dafür fehlten derzeit die gesetzlichen Voraussetzungen, außerdem seien dem Ordnungsamt keine Katzenhotspots bekannt.







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