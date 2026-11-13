Vielleicht mangelt es der Stadtpolitik aktuell ja an Visionen, doch: „Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man strebt, nach der man sich sehnt, die man verwirklichen möchte, dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen“, wusste Erich Fromm.
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Nur ein Denkanstoß
Man sollte in Bad Kreuznach nicht so klein-klein-kariert vorgehen, sondern groß denken, finden die Freien Wähler. Birgit Ensminger-Busse hat dazu „in Anlehnung an unsere Etatberatungen, gewonnenen Einsparungen und den vielen positiven Dingen, die zukünftig in unserer Stadt umgesetzt werden sollen, noch eine besondere Idee für unsere Stadt“ an die Stadtspitze mit Oberbürgermeister Emanuel ...