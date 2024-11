Reaktion auf Schlammflut Vorbeugen gegen Schäden durch Starkregen 29.11.2024, 12:00 Uhr

i In Waldböckelheim engagieren sich (v. l. n. r.) Thorsten Knapp, Helmut Sorg und Robert Metzger sowie weitere Mitglieder der Siedlergemeinschaft in der Hochwasservorsorge. Sie wollen die Planung von Schutzmaßnahmen, für die jeder Hausbesitzer selbst verantwortlich ist, anstoßen. Christine Jäckel Jäckel Christine

Wie kann man sich gegen Überschwemmungen wappnen? Diese Frage stellen sich Aktive der Waldböckelheimer Siedlergemeinschaft.

Den Kampf gegen die „Hochwasser-Demenz“ haben Robert Metzger und weitere Mitglieder der Siedlergemeinschaft „Auf Bühl“ in Waldböckelheim aufgenommen. In der Region sorgte zuletzt ein Starkregen an Pfingsten für überschwemmte Keller und Häuser. Die Schlammflut betraf rund 200 Haushalte und verursachte einen Schaden in Millionenhöhe.

