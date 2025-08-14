„Jung, locker und ein bisschen rebellisch“ – so beschreiben die Naheweinrebellen auf ihrer Internetseite das Konzept für das Jahrmarkts-Warm-up. Unter dem Motto „Wein und Musik haben wir – Essen bringt ihr“ findet die Veranstaltung am Donnerstag, 14. August, wie jedes Jahr im Weingut Gemünden (Brückes 33) statt, berichtet Naheweinrebell Alexander Wagner im Gespräch mit unserer Zeitung.

Interessierte bringen also ihren eigenen Picknickkorb, gefüllt mit Essen, mit und können es sich im Hof des Weinguts, etwa unter Platanen, gemütlich machen, informiert Daniel Gemünden vom gleichnamigen Weingut. Für Fleischwurst und Knacker in begrenzter Stückzahl sorgen die jungen Rebellen – etwa für diejenigen, die ihren Picknickkorb zu Hause vergessen haben. Vor Ort wird es „moderne Weine von einer jungen Winzergeneration“ geben, sagt Gemünden. Auf ihnen soll bei der Veranstaltung der Fokus liegen, betont er. Zehn Weine von insgesamt zehn Naheweinrebellen aus dem Anbaugebiet Nahe sind es an der Zahl. Daneben gebe es etwa auch Traubensaft, Sekt und einen Weincocktail. Besucher können ein „peppiges und tolles Event“ erwarten, sagt er. Dabei sorgt DJ Anthony für die passenden Beats. Der Eintritt ist frei. Los geht es um 18 Uhr.

Event gibt es seit 2019

Die Open-Air-Veranstaltung gibt es seit 2019, informiert der Jungwinzer. Ursprünglich fand das Jahrmarkts-Warm-up mittwochs statt. In den Jahren während der Corona-Pandemie, als der Jahrmarkt pausierte, gab es die Veranstaltung von Mittwoch bis Freitag mit jeweils begrenzter Teilnehmerzahl, um Abstandsregelungen zu wahren. Seit 2022 findet die Veranstaltung donnerstags statt – und das soll auch so bleiben, heißt es auf der Internetseite der Naheweinrebellen.

Das Event ist eine von mehreren Veranstaltungen, die die Gruppe übers Jahr organisiert. Sie rebellieren für guten Geschmack und wollen als Team andere von Naheweinen überzeugen. „Unser Name soll im Gedächtnis bleiben und mit einer modernen Weinkultur verbunden werden“, schreiben sie.