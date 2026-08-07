Neue Eisenbahnbrücke 
Vorarbeiten für Hahnenbach-Projekt in Kirn laufen
Am provisorischen Bahnübergang zwischen dem Kirner Bahnhof und der Eisenbahnbrücke laufen die Vorbereitungen für den Brückenneub
Am provisorischen Bahnübergang zwischen dem Kirner Bahnhof und der Eisenbahnbrücke laufen die Vorbereitungen für den Brückenneubau.
Sebastian Schmitt

Die Eisenbahnbrücke über den Kirner Hahnenbach wird neu gebaut. Die Vorarbeiten für das Projekt laufen, derzeit werden Kabel und Leitungen verlegt. Auch der provisorische Bahnübergang ist schon fertig. 

Lesezeit 1 Minute
Der Neubau der Eisenbahnbrücke über den Hahnenbach nimmt sichtbar Fahrt auf. Zwischen dem Kirner Bahnhof und dem Brückenbauwerk haben die vorbereitenden Arbeiten begonnen. Mitarbeiter und Monteure verlegen derzeit Kabel und Leitungen, verlängern bestehende Verbindungen und bereiten eine provisorische Leitungsbrücke vor.
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