Übergangsteich angelegt Vorarbeiten am Staudernheimer Laichgewässer laufen Lena Reuther 05.03.2026, 12:30 Uhr

i In der Nähe des Biotops auf der Tuchbleiche hat die Ortsgemeinde nun einen Übergangsteich für Amphibien angelegt. Philipp Geib

Die neue Teichfolie für das Laichgewässer in Staudernheim soll bald eingesetzt werden. Bis zur Fertigstellung steht den Amphibien ein Übergangsteich zur Verfügung.

Die Arbeiten am Laichgewässer in Staudernheim dauern an. Nach rund 40 Jahren ist die Zeit der bisherigen Teichfolie abgelaufen und sie soll durch eine neue ersetzt werden. Nachdem in der Ortsgemeinderatssitzung am 23. Februar über die Auftragsvergabe der neuen Folie abgestimmt wurde, laufen derzeit Vorarbeiten, wie das Zuschneiden, berichtet Ortsbürgermeister Philipp Geib auf Nachfrage unserer Zeitung.







