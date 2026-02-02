Das Thema Windkraft stand mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes erneut auf der Tagesordnung des Rates der VG Rüdesheim. Zuvor machten Bürger auf ihre Kritik aufmerksam.

Vor der Sitzung des Verbandsgemeinderates hatte sich am Mittwochnachmittag eine Gruppe von etwa 17 Erwachsenen und mehreren Kindern postiert, die mit Plakaten gegen die Errichtung von Windrädern protestierten.

Denn das Thema Windkraft stand mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes erneut auf der Tagesordnung des Rates.