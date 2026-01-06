Karnevalisten übernehmen Ruder Vor der Burg Klopp wehen die Binger Narrenfahnen Edgar Daudistel 06.01.2026, 11:00 Uhr

i Flaggenhissung der Binger Fastnachtsvereine vor der Burg Klopp Edgar Daudistel

Weihnachten und Silvester sind kaum vorbei, da sind die Karnevalisten schon am Ruder: Durch die Binger Innenstadt zieht sich ein närrischer Lindwurm zur traditionellen Flaggenhissung der elf Karnevalsvereine. Die fünfte Jahreszeit ist eingeläutet.

Kaum ist Weihnachten vorbei, die Bäume stehen noch an der Straße, zieht ein närrischer Lindwurm durch die Binger Innenstadt. Mit der traditionellen Flaggenhissung der elf Binger Karnevalvereine ist die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Vor der Burg Klopp, auf der „Bel Etage“, wehen nun bis Aschermittwoch die vierfarbigen Fahnen.







Artikel teilen

Artikel teilen