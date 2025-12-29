In der VG Bad Kreuznach Vor allem in die Grundschulen soll investiert werden Josef Nürnberg 29.12.2025, 11:00 Uhr

i Der Einbau einer neuen Heizungsanlage an der Grundschule Feilbingert konnte in 2025 nicht mehr umgesetzt werden, taucht jedoch im Haushaltsplan für 2026 erneut auf. Josef Nürnberg

Als erste Verbandsgemeinde (VG) im Landkreis hat die VG Bad Kreuznach ihren Haushalt für 2026 verabschiedet. Investiert werden soll vor allem in die Grundschulen.

Nicht ohne Stolz verwies Bürgermeister Marc Ullrich darauf, dass die Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach als erste VG im Kreis einen Haushalt für 2026 verabschiedet hat. Der Plan für 2026 ging im Rat ohne größere Diskussionen durch, was auch daran lag, dass das Zahlenwerk im Vorfeld in mehreren Sitzungen durchgekaut wurde.







