Die Stadt braucht Geld: Deshalb sind nicht nur die Parkgebühren erhöht worden. Ab dem 1. Januar sollen auch weitere, bislang gebührenfreie Parkflächen etwas kosten – wie in der hinteren Ringstraße an der Berufsschule.

Ab dem 1. Januar 2026 soll auch in Straßen, in denen man bislang gebührenfrei parken konnte, das Parken etwas kosten, so auch in der hinteren Ringstraße von den Berufsbildenden Schulen bis zur Polizei. Die Fraktion Faire Liste lehnt das ab. In einem Antrag für die Stadtratssitzung am Donnerstag, 28. August, ab 17.30 Uhr im neuen Rathaus am Kornmarkt fordern die Faire-Liste-Stadträte Kay Maleton und Hans Gerhard Merkelbach, auf die Einführung von Parkgebühren dort zu verzichten. Insgesamt geht es um 90 Plätze. Eine Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung in der Ringstraße hält die Faire Liste für „völlig unangebracht“.

Für Maleton ist das Konzept nicht durchdacht. Dafür führt er mehrere Gründe an: An erster Stelle nennt er die soziale Komponente. Die Gebühren dort treffen vor allen die Berufsschüler. Sie seien zwar „die stärkste, aber gleichzeitig finanziell gesehen auch die schwächste Nutzergruppe der dortigen Parkbuchten“, kritisiert er. Dazu komme der Besucherverkehr für die im hintern Teil der Ringstraße befindlichen Behörden. Diese würden zwar über eigene Parkplätze verfügen. Doch nicht in der benötigten Zahl, insbesondere nicht für Kunden beziehungsweise Besucher. Und eine Ausweitung der Parkflächen sei mangels Platz nicht möglich. Im Gegenteil: Über kurz oder lang werden mit dem Bau einer neuen Grundschule im Bösgrunder Weg die dortigen Parkplätze sowie diejenigen am Kohleweg wegfallen, wenn dieser – wie auch immer – ausgebaut wird.

Verdrängungsprozess in angrenzende Straßen

Die Berufsbildende Schule Technik, Gewerbe, Hauswirtschaft und Sozialwesen besuchten im Schuljahr 2019/2020 insgesamt 1825 Schüler. Das Einzugsgebiet umfasst neben dem Kreis Bad Kreuznach die Kreise Birkenfeld und Rhein-Hunsrück. Dort sei der ÖPNV aber beileibe nicht so ausgebaut wie im Kreis Bad Kreuznach, so Maleton. Deshalb seien viele Berufsschüler auf das Auto angewiesen, um zur Schule zu kommen. Er befürchtet außerdem, dass dann ein Verdrängungsprozess in die benachbarten Straßen wie den Hasenrecher Weg stattfindet, wo Parken nichts kostet. Das würde zulasten der Anwohner gehen, die Situation durch den Parkplatzsuchverkehr eher schlimmer werden.

Diesen Effekt sieht auch die Verwaltung. In ihrer Stellungnahme vom 27. Mai 2025 zu dem Parkkonzept heißt es wörtlich: „… ist davon auszugehen, dass sich der Parkdruck in nicht bewirtschafteten Gebieten, vorrangig Wohngebieten, verschieben wird und Forderungen nach der Schaffung beziehungsweise Aufhebung von Bewohnerparkzonen auftreten können.“ Zumal im Diakonie-Umfeld Anwohnerparken gilt. Der Parkplatzsuchverkehr hat sich deshalb in der Folge immer mehr in nach wie vor „freie Straßen“ verlagert: Die Rheingrafenstraße ist zwischen in Ringstraße und Marienburger Straße in weiten Teilen auf beiden Seiten zugeparkt, auch die Franziska-Puricelli-Straße ist betroffen.

Zweifel an Kalkulation

Maleton bezweifelt auch, dass die zugrunde gelegte Kalkulation zu den prognostizierten Mehreinnahmen, die dadurch generiert werden sollen, aufgeht. Nach der vom Stadtrat Ende Mai beschlossenen Variante kommen im Stadtgebiet (ohne Pfingstwiese) beim On-Street-Parken 208 gebührenpflichtige Parkplätze hinzu, die bislang frei waren: Neben der Ringstraße (90 Plätze) im Kurviertel 83, in der Mühlenstraße 25, in der Kaiser-Wilhelm-Straße 2, Lina-Hilger-Straße 2 und in der Altstadt 6. Kalkuliert wird dabei laut dem R+T-Gutachten „Zukunftskonzept Parken“ vom Oktober 2024 bei 360 Tagen im Jahr mit einem Verkauf von 74.800 Tickets für 2,50 Euro und nachfolgend 37.440 mit 1,60 Euro mit einem Mehrerlös von 247.100 Euro, wovon anteilsmäßig 25 Prozent, also 61.700 brutto, auf die Stadt entfallen. Für die 90 Plätze in der Ringstraße geht man über 365 Tage im Jahr von 32.400 Tickets zu 2,50 Euro plus 16.200 Tickets zu 1,60 Euro aus. Das wären Einnahmen von 106.920 Euro und ein städtischer Anteil von 26.730 Euro brutto.

„Die Schwächsten werden da zur Kasse gebeten. Das finde ich nicht in Ordnung.“

Kay Maleton (Faire Liste)

Ob diese Rechnung aufgeht, ist offen. Sicher aber ist, für die Schüler wird es teuer: Laut Maleton komme man im Blockunterricht in der Berufsschule in einem Schuljahr auf 114 Tage. Bei durchschnittlich sechs bis sieben Stunden Unterricht würde dies Parkgebühren zwischen 10 und 12 Euro am Tag bedeuten. Ein Schüler müsste dann im Jahr allein 1140 bis 1368 Euro fürs Parken aufbringen. „Die Schwächsten werden da zur Kasse gebeten“, kritisiert der Faire-Liste-Politiker im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das finde ich nicht in Ordnung.“

Und noch etwas kommt hinzu: Der Parkraum in der Ringstraße wird bis in die Mittagsstunden hauptsächlich von Schülern und Beschäftigten genutzt. Sie machen 65 Prozent aus. Das zeigt sich auch in der Parkdauerverteilung: Die Mittel- und Langzeitparker machen einen großen Anteil der Parkvorgänge aus. Dazu kommt – je nach Öffnung der Behörden – 25 Prozent Kundenverkehr. Nach 15 Uhr nimmt die Auslastung aber abrupt ab. Bei den Anwohnern geht man von 30 Prozent aus und zur Nachtzeit von 40 Prozent. „Wie man unter diesen Umständen von 365 Tagen als Maßstab ausgehen kann, erschließt sich uns nicht“, so die Faire Liste in ihrem Antrag.

Erweiterung des Querverbundes?

Darüber hinaus sollte man prüfen, ob Mehrerlöse nicht dort generiert werden können, wo sie benötigt werden, nämlich innerhalb der BGK (Gesellschaft für Beteiligungen und Parken Bad Kreuznach mbH) und durch eine Erweiterung des steuerlichen Querverbundes, fordert Maleton. So könnten etwa nicht nur die Gewinne der Kreuznacher Stadtwerke, sondern auch die Gewinne der Parkeinrichtungen in den Verlustausgleich bei den Bädern einbezogen werden und zu einer Steuerersparnis führen. „Doch das allein wird die Bäder nicht retten“, weiß Merkelbach. Er hat Zweifel, ob das Modell „Konzern Stadt“ mit seinem Querverbund in dieser Form überhaupt noch zeitgemäß ist und mahnt Innovationen an.