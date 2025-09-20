Bluttat in Bad Kreuznach Vor 25 Jahren: Die drei toten Frauen vom Bosenhof 20.09.2025, 10:00 Uhr

i Juni 2001: Prozessauftakt vor der Kreuznacher Schwurgerichtskammer im Blitzlichtgewitter. Das Medieninteresse war riesengroß. Klaus Schmelzeisen/Archiv Oeffentlicher Anzeiger

Noch heute erinnern sich viele in Bad Kreuznach und Umgebung an die grausame Bluttat auf einem abgelegenen Reiterhof bei Bad Kreuznach. Vor 25 Jahren wurden auf dem Bosenhof drei Frauen die Kehlen durchgeschnitten.

Es war wohl das schlimmste Verbrechen in der jüngsten Kreuznacher Geschichte, und kein anderes hat die Region so erschüttert und selbst bundesweit für Aufsehen gesorgt: Vor genau 25 Jahren, in den frühen Morgenstunden des 22. September 2000, geschah auf dem abgelegenen Reiterhof zwischen Bosenheim und Planig ein brutaler Dreifachmord.







