Chipkartenfund in Rüdesheim Von Selfies überführt: 46-Jähriger sammelt Kinderpornos 02.03.2026, 18:00 Uhr

i Vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach muss sich ein 46-Jähriger aus der VG Wörrstadt wegen Besitz von kinderpornografischen Bildern verantworten. Christine Jäckel

Eine zufällig gefundene Speicherkarte in einer Rüdesheimer Pension brachte die Ermittler auf die Spur eines 46-Jährigen. Doch der Angeklagte bestreitet vehement, Hunderte kinderpornografische Bilder besessen zu haben – trotz erdrückender Beweise.

Eine digitale Speicherkarte, die im Frühjahr 2021 im Treppenhaus einer Pension in Rüdesheim gefunden wurde, führte die Ermittler zu einem 46-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Wörrstadt. Denn auf der Karte fanden sich neben Selfies des 46-Jährigen, der sich jetzt vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach verantworten muss, auch 16 kinderpornografische Bilder.







