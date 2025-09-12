R eichtum ist die Fähigkeit, das Leben voll auszukosten: Das sagte einst Henry David Thoreau (1817 – 1862), amerikanischer Schriftsteller, Fabrikant und Philosoph. Wie recht er damit hat, zeigt so mancher Zeitgenosse aus dem Naheland. Doch nicht alle haben so viel Glück, ihr Leben genießen zu können. Man denke nur an das jesidische Geschwisterpaar, das abgeschoben werden soll. Manche Schicksale bewegen – und sind mehr als ein Kostenfaktor für das Kreishaus. Auch wenn die Politik die Finanzen im Blick behalten muss: Allein dadurch wird unsere Gesellschaft nicht reicher.

Der Mond hält sich bedeckt

i Die Mondfinsternis fotografierte Lothar Eckes aus Wallhausen - der Mann im Mond wurde jedoch nicht gesichtet. Lothar Eckes

Manche halten sich sehr bedeckt, andere gehen mit markigen Worten nach vorn. Während Landrätin Bettina Dickes politische Willkür nennt, wenn das Land eine Abschiebung vorerst auf Eis legt und sich in erster Linie um die Kosten der nicht vollzogenen Ausweisung sorgt, warten andere lange darauf, bis sich zeigt, worauf sie gewartet haben. Der Mann im Mond ist ihnen zwar nicht erschienen, doch haben am vergangenen Sonntag viele Menschen die Mondfinsternis betrachtet, so wie auch Lothar Eckes. „Zusammen mit einem befreundeten Fotografen begab ich mich an den Aussichtspunkt oberhalb des Wallhäuser Schwimmbades um die Stimmung während der Mondfinsternis einzufangen.“ Dabei ist ihm ein Foto mit Blick über Wallhausen, Gutenberg und Hargesheim bis hin zu den unzähligen beleuchteten Windrädern in Rheinhessen gelungen. „Wie auch viele andere Beobachter der Mondfinsternis mussten auch wir hinnehmen, dass sich der Mond zunächst sehr bedeckt hielt“, schreibt er uns. Auch wenn dadurch leider keine Fotos von einem riesigen Mond unmittelbar nach seinem Aufgang mit dem Teleobjektiv über dem Horizont möglich waren, sind ihm ein paar schöne Fotos gelungen.

Reich an frohem Gemüt

i Neubürger Hans-Jürgen Werle hatte in sein Wohnzimmer eingeladen. Erika Gerlach

Reich ist, wer seine Möglichkeiten nutzt und mit frohem Gemüt durch das Leben geht. Wenn man danach geht, müsste Hans-Jürgen Werle aus Bad Sobernheim recht wohlhabend sein. Seine Frau und er sind vor fünf Monaten von Idar-Oberstein in die Felkestadt gezogen und seitdem fleißig dabei, sich in das regionale Tagesgeschehen zu integrieren. Damit das Ehepaar auch in und um Bad Sobernheim herum Fuß fassen kann, hat Werle in sein Wohnzimmer eingeladen. Mit heiterer Lyrik, Anekdoten und Songs im Blues- und Moritaten-Stil — alles aus eigener Feder — hat sich der Neubürger vorgestellt. Der Autor von drei Büchern hat bereits im Raum Idar-Oberstein Erfahrungen in zahlreichen Lesungen gesammelt und versucht nun, an der mittleren Nahe seine Kleinkunst zu präsentieren. Zum Einstieg hatten er und seine Gattin in ihr Wohnzimmer eingeladen. Routiniert und selbst bester Stimmung, bot er den Gästen in seiner voll besetzten guten Stube über eineinhalb Stunden abwechslungsreiche, kurzweilige Unterhaltung. Nun wünscht er sich weitere Möglichkeiten, seinen Verkehrsfunk-Blues unter das Volk zu bringen. Oder die Moritat vom Mann zu erzählen, der kein Singer-Songwriter sein wollte oder noch mehr Geschichten von „schrägen Vögeln“ – der Titel seines dritten Buches zu erzählen. Kontakt: hjwerle@ posteo.de.

Auch reich – sogar steinreich

i Karl Heinz Baumgärtner ist 90 Jahre alt und mit seiner Frau Dagmar seit 65 Jahren verheiratet. Er ist so etwas wie steinreich - im übertragenden Sinne. Konny König

Reich ist steigerungsfähig. Gestatten? Dies ist ein historischer Überblick über das Leben des steinreichen Karl Heinz Baumgärtner, 90 Jahre alt. Er war Besitzer eines Steinbruchbetriebs, später zudem eines Betonwerkes, und beschäftigte viele Leute aus Neu-Bamberg und der näheren Umgebung. Er wuchs bei seiner Mutter in Neu-Bamberg auf, während sein Vater im Krieg und anschließend bis 1949 in Kriegsgefangenschaft war. Erst dann erlebte er die Rückkehr seines Vaters – ein Schlüsselmoment. Die Nachkriegsjahre bedeuteten Entbehrungen, Hunger und Unsicherheit, gleichzeitig aber auch den Beginn des wirtschaftlichen Wiederaufbaus. Zwischen 1952 und 1956 absolvierte er eine Ausbildung zum kaufmännischen Angestellten mit Stationen in Calw, Mayen und Bad Marienberg. 1959 erwarb er in Dillenburg die Zusatzausbildung zum Sprengmeister – eine gefragte Qualifikation damals. Ab 1962 übernahm er den elterlichen Steinbruch und erweiterte diesen um ein Betonwerk. 1971 verpachtete er den Steinbruch und das Betonwerk an die Firma BAG, insgesamt wurden 50 bis 60 Mitarbeiter beschäftigt, kurz vor der Verpachtung noch rund 30 Leute. Baumgärtner blieb weiterhin eng mit dem Betrieb verbunden und arbeitete bis zu seiner Rente 1995 dort als kaufmännischer Angestellter. Neu-Bamberg war schon immer „steinreich“, man förderte lange Jahrzehnte bis heute Steine ans Tageslicht überwiegend für den Straßenbau. Der steinreiche Baumgärtner (im November wird er 91 Jahre alt) hat Neu-Bamberg nicht den Rücken gekehrt, doch als es etwas schwer mit dem Laufen wurde, zog er zunächst mit seiner Frau Dagmar nach Bad Kreuznach. Inzwischen lebt das Ehepaar in der Nähe ihres Sohnes Jens bei Limburg in Elz. Sie sind seit 65 Jahren verheiratet und haben von Landrat Michael Köberle von Limburg-Weilburg eine Urkunde erhalten. Karl Heinz Baumgärtner war in der Neu-Bamberger Feuerwehr, und er und seine Frau Dagmar unterstützten Jahrzehnte lang mit ihren Stimmen den gemischten Chor. Ihn und seine Frau zieht es noch oft nach Neu-Bamberg, er freut sich immer, wenn er das Schild der Ortsgemeinde sieht.