Beim Berufsorientierungstag am Lina-Hilger-Gymnasium erkundeten Schüler vielseitige Berufswege und erhielten überraschende Praxiseinblicke. Ehemalige kehrten als Referenten zurück, Ausbildungswege rückten stärker ins Blickfeld.
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Ein positives Fazit zum diesjährigen Berufsorientierungstag der Jahrgangsstufen elf und zwölf am Lina-Hilger-Gymnasium zog Koordinatorin Eva Neumayer. Sie und ihr Team konnten Referenten aus ganz unterschiedlichen Berufen gewinnen, um die Neugier der Schüler für die breite Palette der Berufswelt zu wecken.