Berufsinfotag in Bad Kreuznach
Von Notfallsanitäter bis Brückenbauer
Über die beruflichen Aussichten als Notfallsanitäter informierten Constanze Dreyse und Manuel Lenz anschaulich im Rettungswagen.
Über die beruflichen Aussichten als Notfallsanitäter informierten Constanze Dreyse und Manuel Lenz anschaulich im Rettungswagen.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Beim Berufsorientierungstag am Lina-Hilger-Gymnasium erkundeten Schüler vielseitige Berufswege und erhielten überraschende Praxiseinblicke. Ehemalige kehrten als Referenten zurück, Ausbildungswege rückten stärker ins Blickfeld.

Lesezeit 2 Minuten
Ein positives Fazit zum diesjährigen Berufsorientierungstag der Jahrgangsstufen elf und zwölf am Lina-Hilger-Gymnasium zog Koordinatorin Eva Neumayer. Sie und ihr Team konnten Referenten aus ganz unterschiedlichen Berufen gewinnen, um die Neugier der Schüler für die breite Palette der Berufswelt zu wecken.

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