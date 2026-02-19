Handwerk der Nahe: Wo hakt´s?
Von Literatur zu Fleisch zur bürokratischen Qual
Petra Nieding ist nicht nur Metzgermeisterin, sondern auch Fleischsommelière - und das, obwohl sie eigentlich Buchhändlerin gele
Petra Nieding ist nicht nur Metzgermeisterin, sondern auch Fleischsommelière - und das, obwohl sie eigentlich Buchhändlerin gelernt hat.
Nieding

Mittelständisches Handwerk an der Nahe: Wir sprechen mit lokalen Machern. Was läuft gut, wo tut’s Not? Bei Metzgermeisterin und Fleischsommelière Petra Nieding ist es die Personalknappheit und die überbordende Bürokratie. 

Lesezeit 3 Minuten
Als wir Petra Nieding in ihrer Ingelheimer Metzgerei Stephan besuchen, tritt sie uns ziemlich blass entgegen: Irgendein Medikament hat sie nicht vertragen, ihr geht´s nicht gut. Und schon wäre man beim ersten Thema: Zuhause bleiben und sich auskurieren geht gar nicht, denn das Personal ist knapp, und die Arbeit auftürmen lassen, das ginge nicht.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren