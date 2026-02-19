Handwerk der Nahe: Wo hakt´s? Von Literatur zu Fleisch zur bürokratischen Qual Robert Neuber 19.02.2026, 15:00 Uhr

i Petra Nieding ist nicht nur Metzgermeisterin, sondern auch Fleischsommelière - und das, obwohl sie eigentlich Buchhändlerin gelernt hat. Nieding

Mittelständisches Handwerk an der Nahe: Wir sprechen mit lokalen Machern. Was läuft gut, wo tut’s Not? Bei Metzgermeisterin und Fleischsommelière Petra Nieding ist es die Personalknappheit und die überbordende Bürokratie.

Als wir Petra Nieding in ihrer Ingelheimer Metzgerei Stephan besuchen, tritt sie uns ziemlich blass entgegen: Irgendein Medikament hat sie nicht vertragen, ihr geht´s nicht gut. Und schon wäre man beim ersten Thema: Zuhause bleiben und sich auskurieren geht gar nicht, denn das Personal ist knapp, und die Arbeit auftürmen lassen, das ginge nicht.







Artikel teilen

Artikel teilen