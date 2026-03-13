CopterPros Erfolgsgeschichte Von Kitzrettung bis Lastendrohne: Kirner Firma hebt ab Sebastian Schmitt 13.03.2026, 08:00 Uhr

i Große Systeme, große Aufgaben: Lastendrohnen erweitern das Einsatzspektrum weit über Foto und Video hinaus. Sebastian Schmitt

Es fing 2017 klein an, mit einer Idee für den Winter: Alexander Mohr stieg in die Drohnetechnik ein. Heute beschäftigt er 16 Mitarbeiter und bietet mit seiner Firma CopterPro flugfertige Drohnen aller Art an. Eine Erfolgsgeschichte von der Nahe.

CopterPro aus Kirn zählt zu den regional gefragten Adressen im Drohnenbereich. Der Start 2017 war ein Umweg: Nach dem Abitur wollte der Gründer, Alexander Mohr, den Helikopterführerschein machen, doch rund 100.000 Euro Ausbildungskosten waren kaum zu stemmen.







