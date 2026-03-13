Es fing 2017 klein an, mit einer Idee für den Winter: Alexander Mohr stieg in die Drohnetechnik ein. Heute beschäftigt er 16 Mitarbeiter und bietet mit seiner Firma CopterPro flugfertige Drohnen aller Art an. Eine Erfolgsgeschichte von der Nahe.
Lesezeit 2 Minuten
CopterPro aus Kirn zählt zu den regional gefragten Adressen im Drohnenbereich. Der Start 2017 war ein Umweg: Nach dem Abitur wollte der Gründer, Alexander Mohr, den Helikopterführerschein machen, doch rund 100.000 Euro Ausbildungskosten waren kaum zu stemmen.