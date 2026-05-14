Weitwandern als Hobby Von Kirn in 20 Stunden bis nach Trier Sebastian Schmitt 14.05.2026, 17:00 Uhr

i Vitalij Trojan und Sebastian Schmitt erreichten nach rund 82,7 Kilometern die Porta Nigra in Trier. Sebastian Schmitt

Die beiden Simona-Arbeitskollegen Vitalij Trojan und Sebastian Schmitt haben Weitwandern als Hobby. Zuletzt ging es in knapp einem Tag vom Kirner Land bis ans Porta Nigra. Im Sommer steht ein 100-Kilometer-Marsch in ihrem Kalender.

Feierabend kann man so oder so verstehen. Während andere nach der Arbeit die Füße hochlegen, schnürten Vitalij Trojan und Sebastian Schmitt die Wanderschuhe. Die beiden Arbeitskollegen der Firma Simona bringen es zusammen auf 57 Jahre Betriebszugehörigkeit – und mindestens ebenso viel Sturheit.







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