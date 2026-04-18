Ausflugsziele in Bad Kreuznach Von Hofgut bis Waldheim: Auf dem Kuhberg regt sich was Lena Reuther 18.04.2026, 15:00 Uhr

i In Sachen Ausflugsziele bewegt sich einiges auf dem Kuhberg: So haben beispielsweise zum 1. April neue Pächter das Freizeitgelände übernommen. Josef Nürnberg

Ob es das Hofgut Rheingrafenstein ist, das sonntags als Café geöffnet hat, oder den Pächterwechsel am Waldheim: Auf dem Kuhberg ist zurzeit einiges in Bewegung.

Dem Bad Kreuznacher Kuhberg wird wieder Leben eingehaucht. Da wäre zum Beispiel das Hofgut Rheingrafenstein, das seit Januar nun auch sonntags als Café öffnet. Pächter Angelo Gallucci bietet seinen Gästen hausgemachten Kuchen von Matina Matthiä, die mal gemeinsam mit ihrer Tochter Anastasia das schwedische Stehcafé auf der Alten Nahebrücke geleitet hat.







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