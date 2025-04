Seit 15 Jahren bietet das Avarella-Gestüt von Alexandra Erbeldinger ein beliebtes und kurzweiliges Osterferienprogramm an. Die Angebotspalette auf dem American Miniature Horse-Gestüt Avarella in der Großstraße 53 von der Ausrichtung des Kindergeburtstages über Grillabende bis zum Kleinkinder- und Ponyreiten jeden Samstag ist schier grenzenlos. Übers Internet kann man Gutscheine oder einzelne Tage buchen, die Nachfrage gerade aus Städten und Bad Kreuznach sei groß.

„Ich arbeite auf einem Ponyhof und will hier nicht wieder weg“, sagt die 25-jährige Quereinsteigerin Lea Engel. Die gelernte Bürokauffrau und Erzieherin ist die gute Fee, extrovertiertes Mädchen für alles und hat erstmals beim Ferienprogramm zwei aufbauende Kurse ausgearbeitet. Von montags bis freitags stehen morgens im Ferienprogramm das Pony oder der Esel im Fokus, und das schließt alles mit ein: Stallarbeit, den Umgang mit den Tieren, striegeln, bürsten, streicheln und ausreiten. Lea Engel nimmt sich für die Kinder Zeit, hört ihnen zu und beschäftigt sich ganz individuell mit den Zwei- und Vierbeinern. Nach Ostern hat sich bei den Eseln Nachwuchs angekündigt, und das wäre für die Kids das Sahnehäubchen auf dem Ferienerlebnis.

Seniorenheimbewohner freuen sich über Besuch von Eclipse“

Ein gepflegter Abreitplatz ist Spielplatz für Mensch und Tier; das riesige Areal mit Tierarztpraxis, Stallungen, Scheune und Weideflächen in Richtung Winchendeller Weiher ist ideal und erfüllt alle Wünsche und Anforderungen. Seit 15 Jahren ist die gelernte Tierärztin Alexandra Erbeldinger mit ganz viel Passion, Herzblut und Leidenschaft und den entsprechenden Kenntnissen über artgerechte Haltung eine erste Adresse, darüber hinaus präsentiert sie ihre Tiere und bereichert traditionelle Bauernmärkte oder Veranstaltungen in der Region.

Alle zwei Wochen stehen mit Minipferd Eclipse Visiten in Seniorenwohnheimen oder Besuche im Hospiz in Simmern oder Bad Kreuznach auf dem Plan: „Das möchte ich nicht missen, da kommt unendlich viel zurück und steht den Menschen die pure Freude ins Gesicht geschrieben“, sagt die 52-Jährige euphorisch, das Feedback sei emotional und unbeschreiblich.

Ferienkinder Mia und Magdalena sind begeistert

So wie beim Merxheimer Oster-Ferienprogramm: Bekanntlich lieben alle Mädchen Pferde. Und was mögen die Ferienkinder Magdalena und Mia am liebsten? „Alles, alle Tiere sind einmalig und wunderschön“, sagen sie und zählen auf: Schildkröten, 13 amerikanische Miniaturesel und Miniaturpferde, die beiden Isabell-farbigen federfüßigen Zwerghühner Lilly und Magdalena, weitere Hühner und Hähne, Katzen, Dachs und Fuchs und Gänse haben sich auf dem Hof problemlos einquartiert. Die letztgenannten Gänse zählen zum Inventar und haben bei den Merxheimern quasi „einen Stein im Brett“.

„Die beiden Shetland-Ponys Penny und Julie sind toperzogen, machen geduldig alles mit und freuen sich, wenn man mit ihnen arbeitet und sie Teil des Geschehens sind“, konstatiert Lea Engel, während sie die Ponys sattelt und den Mädels den Reithelm für einen unvergesslichen Ausritt anpasst.