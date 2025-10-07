Markt in Waldlaubersheim Von feinen Leckereien bis kunstvollen Figuren Jens Fink 07.10.2025, 15:00 Uhr

i Designerin Sarah Voigt (3. von rechts) präsentierte ihren kunstvollen Gebinde und Gestecke auf dem Erntedankmarkt in Waldlaubersheim. Jens Fink

Insgesamt 86 Aussteller präsentierten ihre künstlerischen und landwirtschaftlichen Erzeugnisse auf dem Erntedankmarkt in Waldlaubersheim, der Tausende Besucher lockte.

Nach wie vor großer Beliebtheit erfreut sich der große Erntedankmarkt in der Ortsmitte. Mehrere Tausend Besucher drängten sich auf dem Areal rund um den Viktoriamarkt, wo insgesamt 86 Aussteller ihre handwerklichen, künstlerischen und landwirtschaftlichen Erzeugnisse präsentierten und insbesondere regionale Produkte im Mittelpunkt standen.







