Fusion VG-Werke Nahe-Glan
Von Einmalbeitrag bis Schmutzwassergebühr
Die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan haben die Aufgabe, die unterschiedlichen Gebührenmodelle der beiden Werke Sobernheim und Mei
Die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan haben die Aufgabe, die unterschiedlichen Gebührenmodelle der beiden Werke Sobernheim und Meisenheim bis 2029 in eine einheitliche Struktur zu bringen.
Silke Jungbluth-Sepp

Wie sollen die neuen Gebührenmodelle für Trinkwasser und Abwasser in der VG Nahe-Glan aussehen? Die Gremien haben nun eine Vorentscheidung getroffen, die für alle Haushalte rund um Sobernheim oder Meisenheim Änderungen bringen.

Lesezeit 3 Minuten
Wie sollen künftig die Kosten für Trinkwasser und Abwasser für die Haushalte in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan berechnet werden? Bislang gibt es unterschiedliche Modelle in den Gebieten der früheren VGs Sobernheim und Meisenheim. Doch zum 31. Dezember 2029 verschmelzen die beiden VG-Werke und damit auch ihre Gebührenstrukturen.

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