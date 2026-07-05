Fusion VG-Werke Nahe-Glan Von Einmalbeitrag bis Schmutzwassergebühr Silke Jungbluth-Sepp 05.07.2026, 18:00 Uhr

i Die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan haben die Aufgabe, die unterschiedlichen Gebührenmodelle der beiden Werke Sobernheim und Meisenheim bis 2029 in eine einheitliche Struktur zu bringen. Silke Jungbluth-Sepp

Wie sollen die neuen Gebührenmodelle für Trinkwasser und Abwasser in der VG Nahe-Glan aussehen? Die Gremien haben nun eine Vorentscheidung getroffen, die für alle Haushalte rund um Sobernheim oder Meisenheim Änderungen bringen.

Wie sollen künftig die Kosten für Trinkwasser und Abwasser für die Haushalte in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan berechnet werden? Bislang gibt es unterschiedliche Modelle in den Gebieten der früheren VGs Sobernheim und Meisenheim. Doch zum 31. Dezember 2029 verschmelzen die beiden VG-Werke und damit auch ihre Gebührenstrukturen.







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