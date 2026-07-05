Wie sollen die neuen Gebührenmodelle für Trinkwasser und Abwasser in der VG Nahe-Glan aussehen? Die Gremien haben nun eine Vorentscheidung getroffen, die für alle Haushalte rund um Sobernheim oder Meisenheim Änderungen bringen.
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Wie sollen künftig die Kosten für Trinkwasser und Abwasser für die Haushalte in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan berechnet werden? Bislang gibt es unterschiedliche Modelle in den Gebieten der früheren VGs Sobernheim und Meisenheim. Doch zum 31. Dezember 2029 verschmelzen die beiden VG-Werke und damit auch ihre Gebührenstrukturen.