Familien-Bau-Tag Staudernheim Von Einfamilienhaus bis Tiny House ist alles möglich Wilhelm Meyer 21.09.2026, 13:00 Uhr

i Mit Christian Klingler (von links) für die Immobilienvermittlung und die Baufinanzierung, Lars Hoffmann, dem Leiter Immobilien, und der für die Öffentlichkeitsarbeit der Bank zuständigen Désirée Patsch, hatte Vorstandsmitglied Thomas Reinig (rechts) die entscheidenden Mitarbeiter versammelt. Wilhelm Meyer

Beim Familien-Bau-Tag konnten sich Interessenten umfassend über das Staudernheimer Neubaugebiet „In den Neunviertel“ informieren.

Nach dem Spatenstich im Juni, dem offiziellen Startschuss für das Neubaugebiet „In den Neunviertel“ in Staudernheim, hatte die Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück als Erschließungsträger nun zum Familien-Bau-Tag geladen. Ganz locker, familiär und bei einem Wetter, das das Staudernheimer Baugebiet „In den Neunviertel“ von seiner besten Seite zeigte, konnten sich Interessenten und schon zum Bauen in Staudernheims „In den Neunviertel“ Entschlossene den ...







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