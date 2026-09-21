Beim Familien-Bau-Tag konnten sich Interessenten umfassend über das Staudernheimer Neubaugebiet „In den Neunviertel“ informieren.
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Nach dem Spatenstich im Juni, dem offiziellen Startschuss für das Neubaugebiet „In den Neunviertel“ in Staudernheim, hatte die Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück als Erschließungsträger nun zum Familien-Bau-Tag geladen. Ganz locker, familiär und bei einem Wetter, das das Staudernheimer Baugebiet „In den Neunviertel“ von seiner besten Seite zeigte, konnten sich Interessenten und schon zum Bauen in Staudernheims „In den Neunviertel“ Entschlossene den ...