Faschingsshow in Wild West
Von Cowboys bis Can Can: Daxweiler begeistert
Zauberer Jonathan Spanier (links) und seine Hasenpuppe Eberhard Röthgen brachten die Narren zum Lachen.
Jens Fink

Daxweiler zeigte sich von seiner wildesten Seite: Zwischen apokalyptischen Tänzen, frechen Polit-Satiren und einem Hasen, der kein Möhrchen mag, wurde der Saal zum Toben gebracht. Wer hier nicht lacht, hat keine Jecken im Blut.

In den Wilden Westen ritten die Cowboys und Indianer des Ortes, denen Sophie Boettge und Theresa Jürgens witzige Vorträge und mitreißende Showtänze präsentierten. Akrobatisch fegte Tanzmariechen Amelie Roth über die Bühne. Die Tänzerinnen der „Radiance“ präsentierten sich im apokalyptischen Outfit.

