Perspektiven beim Kirner Pils
„Von Bürokratieabbau nicht immer nur erzählen“
Sven Schirmer führt die Kirner Brauerei - und innovative Ideen wie die des alkoholfreien Biers mit Holundergeschmack gehören daz
Sven Schirmer führt die Kirner Brauerei - und innovative Ideen wie die des alkoholfreien Biers mit Holundergeschmack gehören dazu, um den Kundenkreis auszuweiten.
Robert Neuber

Sven Schirmer muss die Kirner Brauerei in schwierigem Gewässer auf Kurs halten: Der Bierkonsum schwächelt, und der bürokratische Aufwand wird nicht dezimiert. Was Kirner Pils aber als Pfund zugutekommt, das ist die starke regionale Verwurzelung. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Leidenschaft für flüssige Elemente liegt in der Familie: Sven Schirmer, Chef der Kirner Bierbrauerei, ist ziemlich stolz auf seine Tochter Lena, die im Wasser eine wahre Hausnummer ist. Sie wurde – unter anderem – bei den Jahrgangsmeisterschaften 2025 Dritte im 50m-Freistil der Altersklasse 17.

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Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

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