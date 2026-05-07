Perspektiven beim Kirner Pils „Von Bürokratieabbau nicht immer nur erzählen“ Robert Neuber 07.05.2026, 11:00 Uhr

i Sven Schirmer führt die Kirner Brauerei - und innovative Ideen wie die des alkoholfreien Biers mit Holundergeschmack gehören dazu, um den Kundenkreis auszuweiten. Robert Neuber

Sven Schirmer muss die Kirner Brauerei in schwierigem Gewässer auf Kurs halten: Der Bierkonsum schwächelt, und der bürokratische Aufwand wird nicht dezimiert. Was Kirner Pils aber als Pfund zugutekommt, das ist die starke regionale Verwurzelung.

Die Leidenschaft für flüssige Elemente liegt in der Familie: Sven Schirmer, Chef der Kirner Bierbrauerei, ist ziemlich stolz auf seine Tochter Lena, die im Wasser eine wahre Hausnummer ist. Sie wurde – unter anderem – bei den Jahrgangsmeisterschaften 2025 Dritte im 50m-Freistil der Altersklasse 17.







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