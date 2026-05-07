Sven Schirmer muss die Kirner Brauerei in schwierigem Gewässer auf Kurs halten: Der Bierkonsum schwächelt, und der bürokratische Aufwand wird nicht dezimiert. Was Kirner Pils aber als Pfund zugutekommt, das ist die starke regionale Verwurzelung.
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Die Leidenschaft für flüssige Elemente liegt in der Familie: Sven Schirmer, Chef der Kirner Bierbrauerei, ist ziemlich stolz auf seine Tochter Lena, die im Wasser eine wahre Hausnummer ist. Sie wurde – unter anderem – bei den Jahrgangsmeisterschaften 2025 Dritte im 50m-Freistil der Altersklasse 17.