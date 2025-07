D as gibt es auch nicht alle Tage: in Anwesenheit von 150 Gästen „Im Namen des deutschen Volkes“ und unter tosendem Beifall Gratulationen zum Geburtstag zu bekommen. Doch in Wallhausen schon.

Gratulations-Größe

i Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gratulierte dem langjährigen ehemaligen Wallhäuser Ortschef Franz-Josef Jost zum 80. Geburtstag. Dieter Ackermann

So geschehen, als Alt-Ortsbürgermeister, Ex-Förster und kommunalpolitisches Urgestein Franz-Josef Jost seinen 80. im Gutshof Jäckel zusammen mit seiner Familie, Freunden, Bekannten und politischen Weggefährten feierte. Darunter keine Geringere als die Präsidentin des Deutschen Bundestages und heimische Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner (CDU), die ihrem langjährigen politischen Weggefährten des Kreistags die besten Wünsche überbrachte. Sie zollte ihm Respekt, Lob und Anerkennung für sein kommunalpolitisches Schaffen, einhergehend mit markanten Punkten, die er in und um die Weinbaugemeinde im Gräfenbachtal gesetzt hat, die über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt wurden – etwa der Wallhäuser Weihnachtsbaummarkt, der in diesem Jahr seine 52. Auflage erlebt. Dass die Bundestagspräsidenten den Jubilar auch noch herzte, war natürlich Ehrensache.

Prestige-Preis

Ehrenamtler, die anpacken, Ideen haben, den sozialen Zusammenhalt stärken – die braucht es einfach im Kreis. Der Dank fürs tatkräftige Engagement ist dabei bekanntermaßen nicht finanzieller, sondern gesellschaftlicher Natur. Auch der Kreis will Danke sagen. Dafür will er künftig bis zu zehn Ehrenamtler an Nahe und Glan öffentlich würdigen. Passenderweise hat man sich dazu den internationalen Tag des Ehrenamts, den 5. Dezember, ausgesucht. Doch wer entscheidet, wer in den Genuss der Auszeichnung kommt? Zunächst schlagen die Verbands- und Stadtbürgermeister der Kreisspitze entsprechende (geprüfte) Vorschläge vor, anschließend wählt eine Jury (bestehend aus Kreisvorstand und Fraktionschefs des Kreistags) die Personen aus, die sich in ganz besonderer Weise im Kreis verdient gemacht haben. Das gibt es dann auch schriftlich: Als Zeichen der Anerkennung erhalten die Geehrten einen Ehrenbrief des Kreises sowie eine eigens dafür gestaltete Ehrenamtsmünze. Es klingelt beim Ehrenamt also doch manchmal im Geldbeutel.

Aktualitäts-Alarm

Ob es einen Ehrenamtler braucht, der das digitale Gesundheitsportal des Kreises regelmäßig aktualisiert? Denn die Internetseite www.soogesund.de, einst im Frühjahr 2023 ins Leben gerufen, ist nicht mehr ganz auf up to date, wie Lars Medinger (Grüne) beim jüngsten Treffen des Kreistags bemerkte. Dabei herrschen aktuell Unsicherheiten beim Thema langfristige medizinische Versorgung, wie unsere Berichte etwa zum Gesundheitszentrum Glantal oder die Fusion von Marienwörth und Diakonie-Klinikum regelmäßig zeigen. Die SooGesund-Seite soll ein virtuelles Gesundheitslexikon für die Bürger an Nahe und Glan sein, Einrichtungen, Kurse und medizinische Angebote vermitteln sowie unter anderem Ärzte in die Region locken. „Die Stellenangebote sind nicht aktuell“, bemängelt Medinger und weist auf weitere, leicht gealterte Inhalte hin. „Ist da eine Überarbeitung geplant?“ Ja, verspricht Kreisbeigeordneter Oliver Kohl (SPD). „Die Plattform wird regelmäßig gepflegt.“ Allerdings sei man häufig auf die Daten externer Einrichtungen angewiesen. Doch man will am Ball bleiben.

Traum-Treffen

i Unser Mitarbeiter Reinhard Koch traf in Bockenau beim Fußballspiel „Legenden helfen“ den früheren Weltklassefußballer Manfred Kaltz. Reinhard Koch

Kommen wir zum Fußball: Das Benefizspiel der Lotto-Elf auf dem Rasenplatz in Bockenau gegen eine Auswahl „Ü40 des TSV und Freunde“ war für viele Fußballfans ein großartiges Event. Einige Fußballgrößen gaben sich die Ehre und spielten unter dem Motto „Legenden helfen“ für einen guten Zweck, für die Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“. Zu den Legenden gehörten nicht nur Hans-Peter Briegel, der Trainer der Prominentenmannschaft, und „Euro-Eddy“, Edgar Schmitt, der Teammanager. Auch Weltmeister Guido Buchwald vom VfB Stuttgart fand den Weg nach Bockenau, Dariusz Wosz vom VfL Bochum und Matthias Scherz vom 1. FC Köln und die Torwartlegende Wolfgang Kleff, der unter anderem bei Borussia Mönchengladbach spielte, ebenfalls. Aber einer hat es unserem Mitarbeiter und Berichterstatter Reinhard Koch, seit mehr als 60 Jahren Fan des Hamburger SV besonders angetan: Vizeweltmeister Manfred Kaltz war da, der für den HSV zu seinen Glanzzeiten 581 Bundesligaspiele bestritt. Das war schon ein ganz besonderes Erlebnis, neben einem früheren Weltklassefußballer zu stehen und ihm Fragen stellen zu dürfen, ganz ungezwungen, fast freundschaftlich, fast so, als würde man sich schon lange persönlich kennen.

Ferien-Fieber

i Alle Jahre wieder: Zum Start der Sommerferien erhielten 123 Feilbingerter Kinder den Ferienpass, der verschiedene Aktionen mit Freunden und Familie möglich macht. Nicole Meixner

Den Ferienpass in Feilbingert kennt inzwischen wohl (fast) jedes Kind. Auch in diesem Sommer erhielten die Jungen und Mädchen der Lemberggemeinde im Alter zwischen 3 und 15 Jahren wieder einen Gutscheinpass, damit in der schulfreien Zeit keine Langweile aufkommt. „Der Ferienpass hat in unserer Gemeinde beziehungsweise der ehemaligen VG Bad Münster eine sehr lange Tradition, und ich selbst habe den Pass als Kind vor 40 Jahren ehrfürchtig beim Bürgermeister im Rathausbüro abgeholt“, erzählt Ortsbürgermeisterin Andrea Silvestri. Mit Familie und Freunden können die Kinder wieder viele schöne Aktionen in den Sommerferien besuchen. Erfreulich: Inzwischen haben sich einige Nachbargemeinden der Aktion angeschlossen. Großer Andrang herrschte traditionell bei der Ausgabe der Pässe auf dem Spielplatzgelände, insgesamt 123 wechselten dort den Besitzer, der Kindergarten-Förderverein versorgte Kinder und Eltern mit Eis und kühlen Getränken. „Ich danke allen, die den Sommerferienpass mit ihrer Teilnahme oder als Sponsor unterstützen“, schreibt Silvestri. Ohne die finanzielle Unterstützung der Sparkasse Rhein-Nahe sowie die Volksbank Kaiserslautern könnte die Aktion nicht stattfinden. Mit dabei in diesem Jahr: Thermalfreibad Bad Münster, Freibad Meisenheim, Naturstation Nahe, Tretboot und Fähre im Huttental, Barfußpfad und Freilichtmuseum Bad Sobernheim, Minigolf Oranienpark Bad Kreuznach, Eiscafé Vadirito in Ebernburg, Schmittenstollen, Tierpark Rheinböllen sowie die Schausteller Hans Moser und Steffen Pieper mit einer Karussellfreifahrt auf dem Kreuznacher Jahrmarkt.