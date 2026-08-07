Kreuznachs erotische Historie Von Bären, Libellen und Luden Robert Neuber 07.08.2026, 15:00 Uhr

i Willy Schäfer mit seinem Bären „Charles“. Archiv Steffen Kaul

Die Lebensgeschichte von „Bären-Willy“ Schäfer in Bad Kreuznach interessiert so viele Menschen, dass der Vortrag von Steffen Kaul am Dienstag, 18. August, nun in die Matthäuskirche verlegt werden musste – im normalen Raum war zu wenig Platz.

Das heiße Leben des Kreuznacher Luden, Bärendompteurs und Gastronomen Willy Schäfer wird am Dienstag, 18. August, 19 Uhr, in der Matthäusgemeinde von Lokalhistoriker Steffen Kaul beschrieben. Und das Thema scheint zu ziehen: Kaul freut sich über einen so großen Andrang, dass der normale Vortragsraum nicht ausreicht, es wird deshalb in die Kirche gewechselt.







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