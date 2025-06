Kreativität kennt bei ihm keine Grenzen: Sven Muser, Stadtratsmitglied der SPD und Fahrzeuglackierermeister aus Kirn, hat erneut ein spektakuläres Projekt umgesetzt. Diesmal verwandelte er einen originalen Porsche 911 F, Baujahr 1970, in ein außergewöhnliches Blumenbeet – und sorgt damit für Gesprächsstoff weit über die Stadtgrenzen hinaus.

i Da wächst ein Garten aus dem Kofferraum... Sebastian Schmitt

Der sportliche Klassiker wurde dafür kurzerhand in der Mitte durchtrennt, komplett entkernt und von sämtlichen Anbauteilen befreit. Anschließend ging es dem Blech an den Kragen: „Wir haben die Karosserie komplett blank geschliffen, mit Salzwasser behandelt und mehrere Tage in der Witterung stehen lassen“, erklärt Muser. Das Ergebnis: eine natürliche Rostpatina im angesagten Vintage-Look.

Sorgfältig bepflanzt, fügt sich das neue „Porsche-Beet“ ohne Boxermotor im Heck nun als dekoratives Highlight in die Landschaft ein. „In der Sonne, bei Regen, bei Nebel – die Farbe verändert sich immer wieder, das ist das Faszinierende“, so Muser. Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: „Vielleicht werden die Porsche-Hochbeete im Rost-Look ja noch ein Verkaufsschlager.“

i Ein Porsche als Garten. Das könnte als politische Botschaft verstanden werden... Doch Sven Muser ist kein Grüner, sondern Sozialdemokrat. Sebastian Schmitt

Bereits vor wenigen Monaten hatte der kreative Handwerker Sven Muser mit einem anderen Porsche-Projekt Schlagzeilen gemacht: Ein halber 911er als stilvolles Wanddekor hatte es bis in die Stuttgarter Porsche-Ausstellung geschafft – gebaut in seiner Werkstatt in Kirn. Auch dabei bewies der Lackierermeister nicht nur handwerkliches Können, sondern auch Sinn für Ästhetik, Details und außergewöhnliche Ideen.

i Der Kofferraum des Porsche ist ein hervorragendes botanisches Schauobjekt. Sebastian Schmitt

Seine Leidenschaft für klassische Fahrzeuge, kombiniert mit einem kreativen Blick fürs Ungewöhnliche, macht Sven Muser mittlerweile überregional bekannt. Ob als Ausstellungsstück in der City oder als bepflanztes Designobjekt im Garten – die Marke Porsche bekommt in Kirn einen neuen, kunstvollen Charakter.