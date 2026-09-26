Was haben der allseits beliebte Marshmallow-Man und der ebenso allseits beliebte Michelin-Männchen gemeinsam? Optisch so einiges. Für Bad Kreuznach gab es in dieser Woche exzellente Nachrichten vom französischen Reifenhersteller.
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G lück darf man ja auch mal haben. Manchmal muss man es sogar haben. Sein Glück konnte mein Kollege Robert Neuber kaum fassen, als wir beim Festakt anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Bad Kreuznacher Michelin-Werks Bibendum, das Maskottchen des Reifenherstellers, höchstpersönlich treffen durften.