Kolumne „Randnotizen“ vom Chef
Vom Moloch zum beliebten Michelin-Männchen
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
Kevin Rühle. MRV

Was haben der allseits beliebte Marshmallow-Man und der ebenso allseits beliebte Michelin-Männchen gemeinsam? Optisch so einiges. Für Bad Kreuznach gab es in dieser Woche exzellente Nachrichten vom französischen Reifenhersteller.

Lesezeit 2 Minuten
G lück darf man ja auch mal haben. Manchmal muss man es sogar haben. Sein Glück konnte mein Kollege Robert Neuber kaum fassen, als wir beim Festakt anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Bad Kreuznacher Michelin-Werks Bibendum, das Maskottchen des Reifenherstellers, höchstpersönlich treffen durften.
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