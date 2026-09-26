Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Vom Moloch zum beliebten Michelin-Männchen Marian Ristow 26.09.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Kevin Rühle. MRV

Was haben der allseits beliebte Marshmallow-Man und der ebenso allseits beliebte Michelin-Männchen gemeinsam? Optisch so einiges. Für Bad Kreuznach gab es in dieser Woche exzellente Nachrichten vom französischen Reifenhersteller.

G lück darf man ja auch mal haben. Manchmal muss man es sogar haben. Sein Glück konnte mein Kollege Robert Neuber kaum fassen, als wir beim Festakt anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Bad Kreuznacher Michelin-Werks Bibendum, das Maskottchen des Reifenherstellers, höchstpersönlich treffen durften.







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