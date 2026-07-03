Tipps zum kernigen Nahe-Radeln
Vom Meisenheimer Masterblaster zum Heddarter Hothouse
Die Betonstraße vom Niederthälerhof nach Schloßböckelheim ist mit 19 Prozent eine ziemlich giftige Angelegenheit...
Die Betonstraße vom Niederthälerhof nach Schloßböckelheim ist mit 19 Prozent eine ziemlich giftige Angelegenheit...
Robert Neuber

Unsere „Schön wenn´s weh tut“- Serie präsentiert zur Tour de France garstige Radel-Anstiege der Nahe. Weil es üble Rampen sind, haben wir ihnen passende Namen gegeben - „Beckelumer Bell of Hell“ bis „Rheingraf Radikalo“. Viel Spaß beim Nachradeln!

Lesezeit 2 Minuten
„Das habe ich bei den Radlern in den Bergen gesehen: Es sah nicht so aus, als ob sie pedalierten. Es sah so aus, als ob sie dem Boden große Bäume entreißen wollten. Sie zerrten mit all ihrer Kraft an etwas Unsichtbarem, das im Boden steckte, doch es kam nie heraus.

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