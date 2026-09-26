Es fing an mit einem Ladenlokal in der Großstraße. Seit September 1986 gibt es in Bad Sobernheim ein Heimatmuseum im Priorhof, dem ältesten Profanbau der Stadt. Zum Jubiläum ist das Museum eine Baustelle. 2027 soll es fertig zur Wiederöffnung sein.
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Am 27. September 1986 öffnete im Priorhof der erste Ausstellungsraum des Heimatmuseums. Damit erfüllte sich der lang gehegte Wunsch, Zeugnisse der Stadtgeschichte nicht nur zu sammeln, sondern öffentlich zu zeigen. Vierzig Jahre später steht das Museum erneut an einem Wendepunkt.