Sobernheims Museum wird 40 Vom Ladenlokal zum Stadthaus im Priorhof Silke Jungbluth-Sepp 26.09.2026, 17:00 Uhr

i So sah der Priorhof 1979 aus, vor der Sanierung und dem Umbau zum Heimatmuseum. Das Gebäude ist der älteste Profanbau in Sobernheim und stammt aus dem 16. Jahrhundert. Heimatmuseum Bad Sobernheim. Heimatmuseum Bad Sobernheim/Anke Wiechert

Es fing an mit einem Ladenlokal in der Großstraße. Seit September 1986 gibt es in Bad Sobernheim ein Heimatmuseum im Priorhof, dem ältesten Profanbau der Stadt. Zum Jubiläum ist das Museum eine Baustelle. 2027 soll es fertig zur Wiederöffnung sein.

Am 27. September 1986 öffnete im Priorhof der erste Ausstellungsraum des Heimatmuseums. Damit erfüllte sich der lang gehegte Wunsch, Zeugnisse der Stadtgeschichte nicht nur zu sammeln, sondern öffentlich zu zeigen. Vierzig Jahre später steht das Museum erneut an einem Wendepunkt.







Artikel teilen

Artikel teilen