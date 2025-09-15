Der Lübecker Theaterschauspieler Rainer Rudloff gastierte im felkestädtischen Kaisersaal. Ermöglicht und gesponsert wurden die beiden Lesungen durch das Förderprogramm „Modellvorhaben Innenstadt-Impulse“ vom rheinland-pfälzischen Ministerium des Innern und für Sport.

Die Leiterin der öffentlichen Bücherei, Claudia Engelmann, begrüßte die jungen Zuschauer und den Künstler. Rudloff nahm, mittelalterlich gewandet, in zwei Vorstellungen drei vierte Klassen der Grundschule Bad Sobernheim und zwei neunte Klassen des Emanuel-Felke-Gymnasiums mit auf eine lebhaft-turbulente und utopische Zeitreise. Er las vom „Bauer Giles von Ham“ aus der Feder von J. R. R. Tolkien, der ähnliche Fantasy-Mythen wie „Herr der Ringe“ zu Papier gebracht hat, und von Paul Maar „Herr Bello und das blaue Wunder“. Der Sprachkünstler und Schauspieler überzeugte vollends in Mimik und Gestik und in allen Passagen.

Rainer Rudloff ist Begründer des Instituts für lebendige Sprache in Lübeck und als „Herr der Stimmen“ bekannt; entsprechend setzte er die breite Palette seiner phonischen Begabung während des Erzähltheaters im Kaisersaal ein und erntete viel Szenenapplaus. Als Diener eines Ritters (Knappe) erzählte er humorvoll-heiter und mit etwas Ironie, wie es einst „bei Hofe“ zuging und was die Ritter alles an Rüstung, Schild und Lanze herumschleppen mussten und wie sie mit der Fanfare von den Zinnen einer Burg angekündigt wurden. Rainer Rudloff flitzte mit dem Schwert durch den Kaisersaal und erzählte aus grauer Vorzeit, wo sich gefährliche Drachen und Riesen begegneten, was bei den Schülern das „Kopfkino“ anregte. „Echt krass“ sei es gewesen, dass Kinder mitarbeiten mussten und nicht in die Schule durften, war zu hören. Die Akustik im modernisierten Kaisersaal war für derartige Lesungen nicht die beste Wahl – dies monierten in ganz anderem Zusammenhang jüngst auch die Zuhörer einer Bauausschusssitzung.