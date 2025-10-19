Bad Kreuznacher Baumesse Vom Ganzkörper-Massagesessel zum Solardach 19.10.2025, 13:00 Uhr

i Falls die Fußbodenheizung mal den Geist aufgibt, hatte die Baumesse das passende Hilfsprogramm im Angebot. Robert Neuber

Die Baumesse auf der Kreuznacher Pfingstwiese lockte wieder viele Interessierte in fünf Zelte mit 180 Ausstellern aller Kategorien. Der Fokus lag auf Ökologie und Sicherheit.

Es gibt neben dem Jahrmarkt wohl nur eine Veranstaltung, mit der die Kreuznacher Pfingstwiese ordentlich ausgenutzt wird – die Baumesse. Und es ist mittlerweile auch eine Kreuznacher Tradition, denn immerhin war die Stadt an der Nahe eine der ersten im Kalender der 2011 gegründeten Baumesse – schon im zweiten Jahr kam Kreuznach nach Hofheim, Bad Dürkheim, Offenbach und Rheda-Wiedenbrück hinzu.







Artikel teilen

Artikel teilen