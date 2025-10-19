Die Baumesse auf der Kreuznacher Pfingstwiese lockte wieder viele Interessierte in fünf Zelte mit 180 Ausstellern aller Kategorien. Der Fokus lag auf Ökologie und Sicherheit.
Lesezeit 2 Minuten
Es gibt neben dem Jahrmarkt wohl nur eine Veranstaltung, mit der die Kreuznacher Pfingstwiese ordentlich ausgenutzt wird – die Baumesse. Und es ist mittlerweile auch eine Kreuznacher Tradition, denn immerhin war die Stadt an der Nahe eine der ersten im Kalender der 2011 gegründeten Baumesse – schon im zweiten Jahr kam Kreuznach nach Hofheim, Bad Dürkheim, Offenbach und Rheda-Wiedenbrück hinzu.