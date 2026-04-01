Aus einem kleinen Betrieb in Bad Kreuznach wurde ein großes Unternehmen: Vor 60 Jahren startete Dieter Schulz mit Pinsel und Farbe durch. Heute produziert sein Unternehmen Millionen Liter – und schreibt Erfolgsgeschichte weiter.

Die Familie Schulz hat etwas zu feiern – und die mittlerweile 300 Mitarbeiter gleich mit: Schulz Farben wird am 1. April 60 Jahre alt. Dieter Schulz wagte am 1. April 1966 aus seiner Tätigkeit als freier Handelsvertreter

den Schritt in die Unternehmensgründung – und gründete damals das, was später einmal Schulz-Farben werden sollte.