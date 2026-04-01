Schulz-Farben wird 60 Jahre 
Vom Ein-Mann-Betrieb zum internationalen Player
Firmengründer und Seniorchef Dieter Schulz wurde 2018 mit dem "DIY Lifetime Award" ausgezeichnet.
Firmengründer und Seniorchef Dieter Schulz wurde 2018 mit dem "DIY Lifetime Award" ausgezeichnet.
Farben Schulz

Aus einem kleinen Betrieb in Bad Kreuznach wurde ein großes Unternehmen: Vor 60 Jahren startete Dieter Schulz mit Pinsel und Farbe durch. Heute produziert sein Unternehmen Millionen Liter – und schreibt Erfolgsgeschichte weiter.

Lesezeit 2 Minuten
Die Familie Schulz hat etwas zu feiern – und die mittlerweile 300 Mitarbeiter gleich mit: Schulz Farben wird am 1. April 60 Jahre alt. Dieter Schulz wagte am 1. April 1966 aus seiner Tätigkeit als freier Handelsvertreter den Schritt in die Unternehmensgründung – und gründete damals das, was später einmal Schulz-Farben werden sollte.

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