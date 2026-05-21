25 Jahre Stiftungsvorstand
Vom Dachzimmer des Torturms zum Burgherrn der Ebernburg
Fast 25 Jahre lang war Hans-Joachim Bechtoldt (rechts) Vorsitzender der Ebernburgstiftung nun übergab er die Schlüssel der Burg,
Fast 25 Jahre lang war Hans-Joachim Bechtoldt (rechts) Vorsitzender der Ebernburgstiftung nun übergab er die Schlüssel der Burg, die bei einem alten Gemäuer etwas größer ausfallen an seinen Nachfolger Jan Hargesheimer.
Josef Nürnberg

Hans-Joachim Bechtoldt legt die Leitung der Ebernburgstiftung nach 25 Jahren an der Spitze nieder. Aber er bleibt dem Stiftungsvorstand und seinem Nachfolger als Vorsitzendem, Jan Hargesheimer, in anderer Funktion erhalten.

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Fast 25 Jahre lang leitete Hans-Joachim Bechtoldt als Vorsitzender die Geschicke der Ebernburgstiftung. Am Sonntag ist er im Luthersaal der Ebernburg im Rahmen der Tagung der Stiftung als Vorsitzender verabschiedet worden.Sein Nachfolger und damit neuer Burgherr – die Burg gehört der Ebernburgstiftung – ist Jan Hargesheimer, der bereits einige Zeit als stellvertretender Vorsitzender fungiert.

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Oeffentlicher AnzeigerZeitgeschichte

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